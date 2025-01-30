Лукашенко утвердил решение на охрану государственной границы в 2025 году

Глава государства, перед тем как поставить подпись на документе, подчеркнул, что это решение касается не просто линии государственной границы на земле, по воде и в воздухе. «Это серьезнейшее решение по защите суверенитета и обороне нашего государства», — обратил внимание Александр Лукашенко.



Президент заметил, что в защите белорусских рубежей в широком смысле задействованы все силовые структуры от милиции до военных, ведь обеспечить охрану более 3,6 тыс. км одними пограничными войсками сложно.