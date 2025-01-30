Финляндия будет играть ключевую роль в обороне НАТО в Арктике и на Балтийском море

По информации, размещенной на сайте Госдепа США, Рубио подчеркнул важность двусторонних отношений двух стран и решающую роль Финляндии в защите интересов НАТО. В частности Рубио считает, что действия Финляндии будет иметь первостепенное значение для обеспечения безопасности стран альянса в Арктике и на Балтийском море.
Рубио поблагодарил Финляндию за ее поддержку европейской безопасности, в том числе посредством ее председательства в ОБСЕ в 2025 году. Главы внешнеэкономических ведомств также обсудили совместные усилия и инвестиции в развитие ряда отраслей, включая судостроение.
Финляндия стала членом Североатлантического альянса 4 апреля 2023 года. С тех пор она закрыла границы с Россией и в ноябре 2024 года исключила их открытие. Свое решение она объяснила тем, что «угроза миграции россиян в страну сохраняется».
Финляндия принимает активное участие в миссии НАТО «Балтийский часовой», направленной на защиту подводной инфраструктуры в Балтийском море. Кроме того, она служит испытательным полигоном для армии США в арктических условиях. Например, в Финляндии неоднократно проходила подготовку 41-я артиллерийская бригада армии США.