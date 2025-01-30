Председатель Совета Республики Наталья Кочанова назвала настольную книгу для многих белорусов, пишет БелТА.
Сенатор на встрече с авторами книги «Наш президент» в Совете Республики напомнила о том, что издание было презентовано перед президентскими выборами, и попросила авторов книги рассказать как они над ней работали. При этом Кочанова подчеркнула важность этой книги для каждого белоруса.
— На мой взгляд, для многих в нашей стране будет настольной книгой, — заметила она.
Кочанова еще подчеркнула, что эта книга является примером того, «как человек своим трудом, ответственным отношением к делу, своей любовью к своему народу, к каждому человеку в стране достиг такого уровня в своем профессиональном росте, возглавив страну». Еще она отметила, что на протяжении всей жизни белорусский президент Александр Лукашенко сохраняет любовь к своей стране и своему народу.
— Он ценит каждого человека в нашей стране. Он гордится своей страной, — уверена она.
Напомним, документально-биографический очерк «Наш президент» написан авторским коллективом, в состав которого вошли Александр Радьков, Наталья Эйсмонт, Владимир Перцов и Александр Карлюкевич.
Ранее мы писали о том, что книга о Лукашенко «Наш президент» вышла в Беларуси.
Тем временем президент назвал непростой ситуацию на государственной границе Беларуси.