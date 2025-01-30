Кочанова назвала настольную книгу для многих белорусов

Кочанова еще подчеркнула, что эта книга является примером того, «как человек своим трудом, ответственным отношением к делу, своей любовью к своему народу, к каждому человеку в стране достиг такого уровня в своем профессиональном росте, возглавив страну». Еще она отметила, что на протяжении всей жизни белорусский президент Александр Лукашенко сохраняет любовь к своей стране и своему народу.