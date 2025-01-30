Шольц прокомментировал принятие бундестагом плана по миграции

Мерц 24 января подчеркнул, что его фракция внесет свои предложения «вне зависимости от того, кто с ними согласен», добавив при этом, что блок сделает это по собственной инициативе и «не согласен ни с одним предложением АдГ». Он добавил, что его фракция не будет входить с «Альтернативой для Германии» в одно правительство и не собирается вести с ней переговоры по любым предложениям в бундестаге.