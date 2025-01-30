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Шольц прокомментировал принятие бундестагом плана по миграции

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал «плохим знаком» для страны принятие в среду в бундестаге плана оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) по ужесточению миграционной политики, за которую голосовали в том числе депутаты правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Источник: AP 2024

В среду за внесенные ХДС/ХСС в бундестаг инициативы проголосовали 348 депутатов, против — 345. Среди проголосовавших за инициативу были представители фракции АдГ, с которой у блока разногласия с момента создания партии, а также парламентской группы «Союза Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ). Принятое парламентом предложение включает в себя постоянный пограничный контроль на всех границах ФРГ, депортацию нелегалов, запрет на въезд мигрантам без действительных документов, даже если они по законам Германии располагают статусом защиты.

«Впервые в немецком бундестаге принятие предложения большинством голосов обеспечила в том числе АдГ. Это плохой знак для парламента, а также для нашей страны», — написал Шольц на своей странице в социальной сети X.

Канцлер сообщил, что ему понадобится время, чтобы «осмыслить» произошедшее. Этот день некоторые наверняка назовут историческим, добавил он.

Bild 22 января сообщила о нападении с ножом на группу детей в парке Ашаффенбурга в Баварии, в результате которого погибли два человека и трое были ранены. Позднее СМИ сообщили, что нападение совершил уроженец Афганистана, который не получил убежище в Германии и должен был покинуть страну, но не сделал этого.

Кандидат в канцлеры от правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель 23 января опубликовала открытое письмо к кандидату в канцлеры от блока ХДС/ХСС Фридриху Мерцу с предложением совместно голосовать в бундестаге по вопросам ужесточения миграционной политики и закрытия границ страны.

Мерц 24 января подчеркнул, что его фракция внесет свои предложения «вне зависимости от того, кто с ними согласен», добавив при этом, что блок сделает это по собственной инициативе и «не согласен ни с одним предложением АдГ». Он добавил, что его фракция не будет входить с «Альтернативой для Германии» в одно правительство и не собирается вести с ней переговоры по любым предложениям в бундестаге.

Ранее блок ХДС/ХСС провозгласил так называемую стратегию «брандмауэра» в отношении АдГ, которая заключается в бойкотировании любых инициатив правой партии и исключении любой формы сотрудничества с ней. Тем не менее 24 января Вайдель объявила о «прорыве брандмауэра» в связи с обоюдным стремлением ужесточить контроль над миграцией после нападения в Ашаффенбурге. После этого высказывания главы АдГ Шольц выразил обеспокоенность возможностью сотрудничества между двумя партиями.