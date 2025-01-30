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Авиакатастрофа в США и сроки послания Путина Федеральному собранию. Темы брифинга Пескова

Столкновение самолета и вертолета над Вашингтоном, сроки послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию и заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о вкладе США в дело освобождения Германии от нацизма стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: Сергей Булкин/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу с главой Минтранса Романом Старовойтом.

Сроки послания Путина Федеральному собранию будут объявлены своевременно, подготовка «идет своим ходом».

Об авиакатастрофе в США

В Кремле соболезнуют родным и близким погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне.

Подтверждаются печальные данные о том, что на борту разбившегося самолета находились российские фигуристы и другие сограждане.

Планов по контактам Путина и президента США Дональда Трампа после авиакатастрофы нет: «Пока никаких планов по контактам на высшем уровне нет».

Об австралийском наемнике

Кремль не располагает информацией о местонахождении австралийского наемника Оскара Дженкинса: «Мы не отслеживаем передвижение граждан Австралии».

О заявлении Шольца

Что касается заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о вкладе США в дело освобождения Германии от нацизма, то СССР совершил тот самый подвиг для всего человечества, спас его от «коричневой чумы»: «Такая линия на забвение, конечно же, весьма пагубна с точки зрения возможных последствий».

Песков Дмитрий