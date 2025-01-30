Авиакатастрофа в США и сроки послания Путина Федеральному собранию. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу с главой Минтранса Романом Старовойтом.
Сроки послания Путина Федеральному собранию будут объявлены своевременно, подготовка «идет своим ходом».
Об авиакатастрофе в США
В Кремле соболезнуют родным и близким погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне.
Подтверждаются печальные данные о том, что на борту разбившегося самолета находились российские фигуристы и другие сограждане.
Планов по контактам Путина и президента США Дональда Трампа после авиакатастрофы нет: «Пока никаких планов по контактам на высшем уровне нет».
Об австралийском наемнике
Кремль не располагает информацией о местонахождении австралийского наемника Оскара Дженкинса: «Мы не отслеживаем передвижение граждан Австралии».
О заявлении Шольца
Что касается заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о вкладе США в дело освобождения Германии от нацизма, то СССР совершил тот самый подвиг для всего человечества, спас его от «коричневой чумы»: «Такая линия на забвение, конечно же, весьма пагубна с точки зрения возможных последствий».