Что касается заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о вкладе США в дело освобождения Германии от нацизма, то СССР совершил тот самый подвиг для всего человечества, спас его от «коричневой чумы»: «Такая линия на забвение, конечно же, весьма пагубна с точки зрения возможных последствий».