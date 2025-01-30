В Екатеринбурге выбрали главного профсоюзника. Федерацию профсоюзов Свердловской области вновь возглавил Андрей Ветлужских. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
— Андрей Ветлужских единогласно переизбран председателем Федерации профсоюзов Свердловской области, — рассказали в организации региона.
Отчетная конференция состоялась 30 января во Дворце культуры железнодорожников в Екатеринбурге. В конференции приняли участие больше 160 делегатов. Они представляют интересы более полумиллиона членов профсоюзов области.
Андрей Ветлужских работает главным профсоюзником с 2006 года. С того момента он успел совмещать работу депутатом Екатеринбургской городской думы, членом Общественной палаты и другие должности.