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В Екатеринбурге выбрали главного профсоюзника

Федерацию профсоюзов Свердловской области вновь возглавил Андрей Ветлужских.

Источник: Федерация профсоюзов Свердловской области

В Екатеринбурге выбрали главного профсоюзника. Федерацию профсоюзов Свердловской области вновь возглавил Андрей Ветлужских. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

— Андрей Ветлужских единогласно переизбран председателем Федерации профсоюзов Свердловской области, — рассказали в организации региона.

Отчетная конференция состоялась 30 января во Дворце культуры железнодорожников в Екатеринбурге. В конференции приняли участие больше 160 делегатов. Они представляют интересы более полумиллиона членов профсоюзов области.

Андрей Ветлужских работает главным профсоюзником с 2006 года. С того момента он успел совмещать работу депутатом Екатеринбургской городской думы, членом Общественной палаты и другие должности.