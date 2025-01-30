Алексей Ромахин вновь возглавил омский штаб по борьбе с коронавирусом

Теперь зампредседателя Алексей Ромахин будет отвечать не только за работу Министерства труда, Министерства здравоохранения и Министерства региональной безопасности (за исключением вопросов, связанных с казачеством), но и возглавит штаб по борьбе с коронавирусом, а также Совет по делам инвалидов при губернаторе.