Алексей Ромахин вновь возглавил омский штаб по борьбе с коронавирусом

Губернатор Виталий Хоценко внёс изменения в распоряжение, регулирующее обязанности членов областного правительства. Согласно документу, часть функций была перераспределена между заместителями председателя правительства региона.
Теперь зампредседателя Алексей Ромахин будет отвечать не только за работу Министерства труда, Министерства здравоохранения и Министерства региональной безопасности (за исключением вопросов, связанных с казачеством), но и возглавит штаб по борьбе с коронавирусом, а также Совет по делам инвалидов при губернаторе.
Ранее, с марта 2020 года, оперативным штабом руководил бывший зампредседателя облправительства Владимир Купрянов. После его ухода в августе 2024 года эту должность занял Алексей Ромахин. В ноябре прошлого года его обязанности были переданы зампредседателя Анне Марухиной. Согласно новым изменениям, Марухина теперь будет курировать только Главное государственно-правовое управление Омской области.