Назначен новый замглавы управления по труду и занятости населения Челябинской области

Назначен новый замглавы Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Постановление подписано 30 января.
«Назначить Загоскина Виктора Алексеевича заместителем начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, с установлением срока испытания продолжительностью три месяца», — говорится в документе.
Напомним, в ноябре 2024 года Александр Шегуров был назначен руководителем ГУ по труду и занятости населения. С мая 2020 года он работал первым заместителем главы ведомства, с сентября 2024 года исполнял обязанности начальника.
Прежний руководитель Владислав Смирнов ушел в отставку 18 сентября.