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Назначен новый замглавы управления по труду и занятости населения Челябинской области

Постановление подписано 30 января.

Назначен новый замглавы Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Постановление подписано 30 января.

«Назначить Загоскина Виктора Алексеевича заместителем начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, с установлением срока испытания продолжительностью три месяца», — говорится в документе.

Напомним, в ноябре 2024 года Александр Шегуров был назначен руководителем ГУ по труду и занятости населения. С мая 2020 года он работал первым заместителем главы ведомства, с сентября 2024 года исполнял обязанности начальника.

Прежний руководитель Владислав Смирнов ушел в отставку 18 сентября.

занятость