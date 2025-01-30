Чеченский министр Дудаев назвал вбросами сообщения об исчезновении Кадырова

По словам Дудаева, с начала 2025 года Кадыров «активно приступил к выполнению своей деятельности, держит все вопросы на личном контроле». Аспекты его работы «из открытой официальной части», как отметил министр, публикуются на интернет-платформах и транслируются в эфире. Дудаев вспомнил, что после новогодних праздников глава Чечни присутствовал на пятничной молитве, инспектировал реконструкцию улицы в Грозном, посетил репетицию ансамбля «Нохчо» и принимал технику на нужны спецоперации. Кроме того, он подчеркнул, что после новогодних выходных Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале более 40 постов.