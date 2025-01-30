Глава АП выступила против объединения двух специализированных прокуратур

Меня не приглашали в парламент на слушания, я не знаю, каковы цели этих изменений. Я нахожусь в этой должности на пятилетний срок. Я продолжу работать в интересах граждан, а обо всем, что происходит в других государственных учреждениях, узнаю из прессы.