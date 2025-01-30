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Глава АП выступила против объединения двух специализированных прокуратур

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Глава Антикоррупционной прокуратуры (АП) Молдовы Вероника Драгалин намерена продолжать работу на своем посту и не поддерживает предложенный Минюстом сценарий объединения в одно ведомство АП и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).

Источник: Sputnik.md

Данное заявление прозвучало на пресс-конференции, организованной Драгалин в четверг, где она представила отчет о работе АП в 2024 году. Она отметила, что не получала приглашения от парламента для участия в дебатах по указанному проекту Минюста.

Меня не приглашали в парламент на слушания, я не знаю, каковы цели этих изменений. Я нахожусь в этой должности на пятилетний срок. Я продолжу работать в интересах граждан, а обо всем, что происходит в других государственных учреждениях, узнаю из прессы.

сказала Драгалин

По ее словам, АП эффективно осуществляет свою деятельность, несмотря на кадровые трудности. Так, за последние два с половиной года ведомство направило в суд дела против 40 высокопоставленных лиц. В то же время продолжаются расследования резонансные дела.

«Никто не стоит выше закона, все высокопоставленные лица будут привлечены к уголовной ответственности, если нарушат закон», — подчеркнула Драгалин.

Напомним, накануне глава Министерства юстиции Вероника Михайлов-Морару объявила, что Антикоррупционная прокуратура может быть объединена с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Протест данного слияния направлен на обсуждение парламента.