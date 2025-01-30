Двоих израильтян и пятерых иностранцев из заложников передали МККК на юге Газы

На кадрах, которые транслировал канал, видно, что заложники вынуждены были пройти сквозь толпу, окружившую автомобиль, на котором они прибыли на место, и машины МККК. В настоящий момент медики покидают Хан-Юнис, однако их движение сильно затруднено из-за скопления людей.