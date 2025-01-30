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СМИ: вопрос увеличения оборонных расходов стран НАТО все больше раскалывает Европу

Долгое время фискальные зануды Европы — Германия и ее богатые северные союзники — придерживались простого девиза: никакого общего долга, никакой бюджетной халявы, никаких пустых чеков для Брюсселя. Однако конфликт на Украине и возвращение Дональда Трампа в Белый дом заставили северный фронт трещать по швам.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Предстоящие переговоры по бюджету на 2028−2034 годы обещают быть жаркими. Ситуация в мире кардинально изменилась, и, когда во главу угла поставлен суверенитет, даже такие ярые «фискальные ястребы», как Дания и Финляндия, готовы к ослаблению финансовых ограничений для укрепления обороны ЕС и устойчивости блока к внешним угрозам, говорится в статье Politico.

Явный признак этого сдвига проявился в новогодней речи премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Она ошеломила ветеранов бюджетной политики ЕС, выступив за увеличение расходов на оборону, государственной помощи и инвестиций в суверенитет Европы.

Для Дании, которая долгое время скептически относилась к более глубокой интеграции с ЕС, слова Фредериксен стали сейсмическим сдвигом.

Премьер-министр, зажатая между наступательными действиями России на Украине и угрозами Трампа в отношении Гренландии, активно продвигала идеи суверенитета ЕС, которые Копенгаген до недавнего времени считал анафемой.

Аналитики сочли изменение ее позиции как потенциальный клин в альянсе Германии и стран Северной Европы. «Фредериксен изменила свою позицию на 180 градусов», — сказал Якоб Фанк Киркегаард, аналитик брюссельского исследовательского центра Bruegel. По его мнению, это позволит премьер-министру «максимизировать влияние Дании» во время переговоров по бюджету, поскольку она может выступать в качестве посредника между различными группами стран.

Фредериксен — один из самых стабильных и опытных политиков ЕС, и в этом году ее страна будет председательствовать в Совете Европейского союза, что обеспечит Копенгагену значительное влияние на повестку дня блока.

Однако не все убеждены, что «союз бережливых» находится на грани распада.

Разумеется, конфликт на Украине заставил северных членов ЕС раскошелиться, особенно на оборону. И теперь такие страны, как Финляндия и Эстония, которые географически находятся ближе к боевым действиям, поддерживают идею общего долга ЕС для финансирования закупок оружия, что в прошлом было немыслимо для фискальных зануд.

Но другие члены альянса не изменили своего мнения.

Германия и Нидерланды по-прежнему решительно выступают против общего долга ЕС на цели обороны, что подчеркивает углубляющийся раскол внутри коалиции.

С одной стороны, сопротивление долгу ЕС может усилиться, если новым канцлером Австрии станет крайне правый смутьян Герберт Кикль, который ладит с Россией. С другой, северные страны почувствуют усиление давления со стороны Польши и стран Восточной Европы, которые требуют большего внимания к вопросам безопасности.

Однако настоящее испытание «союзу бережливых» предстоит пройти, если на выборах в Германии большинство голосов получит правоцентристская партия ХДС Фридриха Мерца.

Правительство под руководством ХДС, скорее всего, будет сопротивляться крупным расходным проектам ЕС, будь то оборона или зеленые инвестиции.

Хотя, если крупнейшая страна блока вслед за Данией изменит свою позицию и согласится нарастить расходы на оборону, ее непокорные союзники последуют ее примеру.

Мы ждем решения «большого парня». Все следуют позиции Германии.

чиновник правительства ЕС

Впрочем, еще остается угроза по ту сторону Атлантики: Трамп. Как предполагает Bloomberg, он попытается разделить блок двусторонними сделками или целевыми тарифами. Новый раунд торговых пошлин со стороны США неизбежен, и на этот раз все будет хуже, чем торговая борьба, которую Трамп спровоцировал в 2018 году.

Европейские чиновники сомневаются, что они смогут отговорить Трампа от провоцирования торгового конфликта.

Европа выдержала испытания Brexit. Но теперь она, без сомнения, расколется. Алисия Гарсия-Эрреро, старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel.

Алисия Гарсия-Эрреро
старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel

В прошлом году бывший глава ЕЦБ Марио Драги уже предостерег Европу: «Основы, на которых мы строили ЕС, пошатнулись. Это экзистенциальный вызов». Вслед за ним высказался президент Франции Эммануэль Макрон — более жестко и прямо: «ЕС может умереть».

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