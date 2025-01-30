СМИ: вопрос увеличения оборонных расходов стран НАТО все больше раскалывает Европу

Аналитики сочли изменение ее позиции как потенциальный клин в альянсе Германии и стран Северной Европы. «Фредериксен изменила свою позицию на 180 градусов», — сказал Якоб Фанк Киркегаард, аналитик брюссельского исследовательского центра Bruegel. По его мнению, это позволит премьер-министру «максимизировать влияние Дании» во время переговоров по бюджету, поскольку она может выступать в качестве посредника между различными группами стран.