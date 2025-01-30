Токаев прилетит в Москву на празднование 80-летия Победы

«Здесь мы, конечно, тоже запланировали мероприятия, связанные с этой исторической датой. Но мы успеем провести это 7 и 8 числа, и уже после завершения внутренних мероприятий я вылечу в Москву, чтобы принять участие в работе», — добавил Токаев.