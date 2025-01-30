Токаев прилетит в Москву на празднование 80-летия Победы

«Пользуясь возможностью, хотел бы передать привет и слова уважения президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Надеюсь на встречу в ходе празднования 80-й годовщины Великой Победы. Я с большим удовольствием принял приглашение», — сказал он.
По словам главы государства, в Казахстане также пройдут памятные мероприятия по случаю этой даты.
«Здесь мы, конечно, тоже запланировали мероприятия, связанные с этой исторической датой. Но мы успеем провести это 7 и 8 числа, и уже после завершения внутренних мероприятий я вылечу в Москву, чтобы принять участие в работе», — добавил Токаев.
Российский премьер-министр, в свою очередь, подчеркнул, что казахского лидера ждут на праздновании 80-летия Великой Победы.
Встреча Мишустина и Токаева состоялась в рамках визита главы российского правительства в Казахстан. Премьер передал президенту республики самые лучшие слова и пожелания от Путина.
В декабре российский лидер заявил на прямой линии, что Москва будет рада видеть всех, кто захочет приехать на празднование 80-летия Победы. Как рассказал журналистам на минувшей неделе помощник президента России Юрий Ушаков, приглашение на это мероприятие уже получили многие главы государств.