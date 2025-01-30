Володин обратился к Конгрессу США из-за данных об обсуждении покушения на Путина

«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в четверг, 30 января, направил в Конгресс Соединенных Штатов Америки обращение ГД в связи с информацией об обсуждении бывшим президентом США Джо Байденом и бывшим госсекретарем Энтони Блинкеном организации убийства президента Российской Федерации Владимира Путина. Также документ был направлен в ООН», — указано в сообщении.
Такие действия можно квалифицировать как акт международного гостерроризма, говорится в документе, опубликованном на сайте Госдумы.
«Обсуждение организации убийства главы государства является преступлением. Кроме того, несет серьезнейшую угрозу глобальной безопасности и может привести к мировой ядерной войне», — отметили в обращении.
ГД расценивает отсутствие реакции Байдена и Блинкена на заявление Карлсона о попытках «убить» Путина как доказательство их вины.
Ранее американский журналист Такер Карлсон в беседе с коллегой Мэттом Таибби выступил с утверждением, что власти США в период президентства Джо Байдена пытались убить президента РФ Владимира Путина. Он назвал произошедшее «просто безумием». По его словам, Энтони Блинкен, занимавший при Байдене должность госсекретаря, в последние два месяца пребывания на своем посту «делал все возможное, чтобы ускорить войну между США и Россией». Карлсон выразил недоумение, «как это сошло ему с рук».