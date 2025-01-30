Ранее американский журналист Такер Карлсон в беседе с коллегой Мэттом Таибби выступил с утверждением, что власти США в период президентства Джо Байдена пытались убить президента РФ Владимира Путина. Он назвал произошедшее «просто безумием». По его словам, Энтони Блинкен, занимавший при Байдене должность госсекретаря, в последние два месяца пребывания на своем посту «делал все возможное, чтобы ускорить войну между США и Россией». Карлсон выразил недоумение, «как это сошло ему с рук».