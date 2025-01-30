В Омской области перераспределены обязанности заместителей губернатора Хоценко

Он будет контролировать работу сразу двух ведомств — минздрава и минтруда Омской области, а также координировать работу оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Ранее эти функции выполняла Анна Марухина, которая теперь сосредоточится исключительно на работе в Главном государственно-правовом управлении Омской области.