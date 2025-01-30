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В Омской области перераспределены обязанности заместителей губернатора Хоценко

Алексей Ромахин будет курировать минздрав и минтруд Омской области.

Источник: соцсети

Губернатор Омской области Виталий Хоценко своим указом перераспределил полномочия зампредов. Согласно документу часть полномочий, относящихся к курированию социального блока возвращены Алексею Ромахину.

Он будет контролировать работу сразу двух ведомств — минздрава и минтруда Омской области, а также координировать работу оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Ранее эти функции выполняла Анна Марухина, которая теперь сосредоточится исключительно на работе в Главном государственно-правовом управлении Омской области.

Кроме того, в ведение Ромахина переходит работа по обеспечению пожарной безопасности в лесах, организация работы мировых судей, фонда ОМС. Также зампред займется контролем за соблюдением прав инвалидов, защите прав работников предприятий.

Добавим, что Алексей Ромахин родом из Омска, окончил в Омске гимназию с углубленным изучением иностранных языков, получил образование юриста. В должности зампреда с марта 2023 года, тогда регионом руководил Александр Бурков.