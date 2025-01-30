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Елена Дятлова рассказала, почему ей не нравятся калининградские маршрутки

Но не во всех частях города от них пока могут отказаться.

Глава администрации Калининграда призналась, что ей не нравятся маршрутки, но не всегда есть возможность от них избавиться. Об этом она сказала 30 января во время прямого эфира во «ВКонтакте».

— Мне тоже не нравятся наши маршрутки, — поддержала сити-менеджер обратившегося с вопросом зрителя. — Не нравятся, потому что маленькая вместимость салона, сложно и пожилым жителям, и мамам с детьми, невозможно с удобством провозить коляски.

При этом, по словам Елены Дятловой, мэрия окончательно не отказывается от маршруток «из-за архитектуры улично-дорожной сети Калининграда».

— Есть участки дорог, где автобусы среднего и большого классов не могут зайти по радиусу разворота или по ширине проезжей части, — сказала глава администрации и заявила о необходимости реконструкции дорог, чтобы постепенно уйти от маршруток.

Елена Дятлова отметила, что маршрутки загружают дороги, вмещают мало пассажиров, неудобны для маломобильных граждан.

— Маршрутки пока — это вынужденная необходимость, — заключила гостья эфира.