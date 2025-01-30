Молдавия препятствует оказанию гумпомощи Приднестровью, заявил МИД России

Затем, добавили в российском МИД, в ситуацию вмешался ЕС и объявил о гранте на 30 миллионов евро для покрытия энергетических потребностей региона, Тирасполь приветствовал финансовую помощь Брюсселя, но и здесь Кишинев стал выдвигать условия и оговорки.