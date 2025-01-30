Молдавия препятствует оказанию гумпомощи Приднестровью, заявил МИД России

«Мы крайне обеспокоены затягиванием решения проблемы обеспечения Приднестровья природным газом, возникшей в результате закрытия Украиной с 1 января транзита российских энергоносителей через свою территорию», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что трудности для Приднестровья нарастают, и непонятными остаются причины новых проволочек и возражений Кишинева против предлагаемых внешними партнерами вариантов действий. Как подчеркнули в МИД, РФ предложила механизм закупки газа и его доставки в Приднестровья в новых условиях, но Кишинев препятствовал реализации предложенной схемы.
Затем, добавили в российском МИД, в ситуацию вмешался ЕС и объявил о гранте на 30 миллионов евро для покрытия энергетических потребностей региона, Тирасполь приветствовал финансовую помощь Брюсселя, но и здесь Кишинев стал выдвигать условия и оговорки.
«С молдавской стороны звучат противоречивые заявления. Дошло до того, что руководство Приднестровья было вынуждено публично обратиться к Еврокомиссии с просьбой повлиять на молдавскую сторону. Таким образом, сегодня власти в Кишиневе препятствуют реализации любых механизмов гуманитарной помощи Приднестровью, исходящих со стороны и Российской Федерации, и Европейского союза», — подчеркнули в МИД.
В МИД заключили, что неустанно звучащие от Молдавии заявления о готовности положить конец трудностям приднестровцев не более, чем декларации.