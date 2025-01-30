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В Омске на три года назначили нового мирового судью

В четверг, 30 января 2025 года, на первом в году пленарном заседании Законодательного Собрания Омской области по представлению председателя Омского областного суда Петра Трапезникова на должность мирового судьи судебного участка № 84 в Советском судебном районе Омска назначена Лариса Топорова.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Омской области, на эту должность Лариса Топорова назначена на трехлетний срок.

Ранее кандидатуру Ларисы Топоровой на эту должность одобрила Квалификационной коллегия судей.