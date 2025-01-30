В Новосибирской области ликвидируют две деревни

Депутаты заксобрания Новосибирской области на сессии 30 января приняли решение о ликвидации двух деревень в Болотнинском районе. Это Абрамовка и Рыбкинск, где уже давно никто не живёт и нет инфраструктуры.
Парламентарии признали, что процесс исчезновения деревень в регионе продолжается, и в ближайшие годы может быть упразднено более 40 населённых пунктов.
Депутат Вадим Агеенко заявил, что проблема требует комплексного решения:
— Куда люди уходят? В город уезжают или в райцентры? Нужно, когда мы планируем развитие области на много-много лет вперед, думать, как развивать территории, где и какие пункты делать.