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В Новосибирской области ликвидируют две деревни

Они находятся в Болотнинском районе.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты заксобрания Новосибирской области на сессии 30 января приняли решение о ликвидации двух деревень в Болотнинском районе. Это Абрамовка и Рыбкинск, где уже давно никто не живёт и нет инфраструктуры.

Парламентарии признали, что процесс исчезновения деревень в регионе продолжается, и в ближайшие годы может быть упразднено более 40 населённых пунктов.

Депутат Вадим Агеенко заявил, что проблема требует комплексного решения:

— Куда люди уходят? В город уезжают или в райцентры? Нужно, когда мы планируем развитие области на много-много лет вперед, думать, как развивать территории, где и какие пункты делать.