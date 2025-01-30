Reuters: НАТО запасается беспилотниками, способными выжить в Арктике

Лидерство России
Российская компания Zala Aero, которая входит в концерн «Калашников», уже предлагает беспилотники, разработанные для экстремальных арктических условий. Россия также заявила, что ее боевой беспилотник большой дальности С-70 «Охотник» может работать при температуре минус 12 градусов по Цельсию и будет развернут в Арктике.
Приближается момент, когда у России будут не только невооруженные системы БПЛА вдоль Северного морского пути, но и потенциально вооруженные системы, которые будут постоянно патрулировать эти районы.
Действия стран НАТО
НАТО сейчас заметно отстает, поскольку не спешила разрабатывать последовательный ответ на действия России. Однако США вложили значительные средства в проектирование БПЛА большой дальности для мониторинга и сбора информации в Арктике, где радиолокационное и спутниковое покрытие ограничено.
В Северной Европе первопроходцем стала Финляндия.
В 2023 году, после вступления в Североатлантический альянс, Финляндия добавила 2000 небольших дронов к своему армейскому флоту, состоявшему примерно из 250 старых БПЛА. Финская армия уже задействовала их в ходе зимних учений на севере страны.
Как утверждает производитель этих беспилотников — французская компания Parrot, — они могут летать при температуре минус 36 градусов по Цельсию. Данная модель была разработана для армии США и стоит на открытом рынке 9000 долларов. Parrot продает свою продукцию в 19 стран, включая Швецию и Норвегию.
Дания в прошлом году направила на закупку двух моделей БПЛА большой дальности для работы в Арктике 381 млн долларов, а на этой неделе заявила, что купит еще два беспилотника. Она также выделила средства на модели меньшего размера.
Канада купит для своего флота 24 зимних дрона среднего размера и 40 малых. Сейчас на вооружении канадской армии находится около 150 старых малых и средних дронов.
Норвегия, которая в интересах НАТО контролирует в северной Атлантике территорию площадью 2 млн квадратных километров, инвестирует в беспилотники дальнего действия, которые намерена использовать на проектируемой арктической базе. Также она к 2030 году приобретет для своей армии дроны, устойчивые к погодным условиям, на 25−40 млн долларов.
Риски работы в Арктике
В первую очередь беспилотникам в условиях Крайнего Севера грозит риск обледенения, причем как крупным, так и мелким аппаратам.
Поэтому все страны пытаются найти инновационные решения, обращаясь как к традиционным аэрокосмическим компаниям, так и к стартапам.
Производители малых и средних мультикоптерных дронов экспериментируют с формами лопастей. Они, например, пытаются ускорить вращение пропеллеров, чтобы снег или лед мгновенно превращались в газ. Также они тестируют сетку из композитного углеродного волокна, которая может обогревать крыло дрона, чтобы растопить любой образующийся лед.
При этом они отдают предпочтение небольшим беспилотникам, которым из-за незначительной дальности полета легче избегать непогоды. Крупные модели имеют дальность полета до сотен километров и фиксированные крылья, что затрудняет уклонение от плохих погодных условий.