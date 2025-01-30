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Reuters: НАТО запасается беспилотниками, способными выжить в Арктике

Конфликт на Украине показал, что БПЛА предоставляют критически важные разведывательные и ударные возможности на поле боя. Но в условиях Крайнего Севера беспилотники уязвимы: холод, туман, дождь или снег могут стать причиной сбоя или крушения. Как в НАТО пытаются решить эту проблему, выясняло агентство Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Arctic Unmanned
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Лидерство России

«Нам приходится догонять Украину и Россию», — признал генерал-майор Ларс Лервик, командующий армии Норвегии. По его словам, военный конфликт на Украине дал Москве и Киеву ценный опыт в области технологий беспилотников, которого нет у стран НАТО, говорится в статье.

Лидирующие позиции в гонке за контроль над Северным морским путем заняла Россия, которая с 2014 года начала наращивать флот беспилотников в Арктике.

Российская компания Zala Aero, которая входит в концерн «Калашников», уже предлагает беспилотники, разработанные для экстремальных арктических условий. Россия также заявила, что ее боевой беспилотник большой дальности С-70 «Охотник» может работать при температуре минус 12 градусов по Цельсию и будет развернут в Арктике.

Приближается момент, когда у России будут не только невооруженные системы БПЛА вдоль Северного морского пути, но и потенциально вооруженные системы, которые будут постоянно патрулировать эти районы.

Джеймс Паттон Роджерс
эксперт по беспилотникам в Корнелльском университете, политический советник ООН и НАТО

Действия стран НАТО

НАТО сейчас заметно отстает, поскольку не спешила разрабатывать последовательный ответ на действия России. Однако США вложили значительные средства в проектирование БПЛА большой дальности для мониторинга и сбора информации в Арктике, где радиолокационное и спутниковое покрытие ограничено.

Она начала применять беспилотники для патрулирования своей границы с Россией в рамках миссии «Стена беспилотников», направленной на защиту северо-восточного фланга НАТО.

В 2023 году, после вступления в Североатлантический альянс, Финляндия добавила 2000 небольших дронов к своему армейскому флоту, состоявшему примерно из 250 старых БПЛА. Финская армия уже задействовала их в ходе зимних учений на севере страны.

Как утверждает производитель этих беспилотников — французская компания Parrot, — они могут летать при температуре минус 36 градусов по Цельсию. Данная модель была разработана для армии США и стоит на открытом рынке 9000 долларов. Parrot продает свою продукцию в 19 стран, включая Швецию и Норвегию.

Другие северные страны НАТО тоже планируют закупить зимостойкие беспилотники, выделяя на это десятки или сотни миллионов долларов.

Дания в прошлом году направила на закупку двух моделей БПЛА большой дальности для работы в Арктике 381 млн долларов, а на этой неделе заявила, что купит еще два беспилотника. Она также выделила средства на модели меньшего размера.

Канада купит для своего флота 24 зимних дрона среднего размера и 40 малых. Сейчас на вооружении канадской армии находится около 150 старых малых и средних дронов.

Норвегия, которая в интересах НАТО контролирует в северной Атлантике территорию площадью 2 млн квадратных километров, инвестирует в беспилотники дальнего действия, которые намерена использовать на проектируемой арктической базе. Также она к 2030 году приобретет для своей армии дроны, устойчивые к погодным условиям, на 25−40 млн долларов.

Риски работы в Арктике

В первую очередь беспилотникам в условиях Крайнего Севера грозит риск обледенения, причем как крупным, так и мелким аппаратам.

Наиболее высок риск при температурах от плюс 8 до минус 10 градусов по Цельсию, говорят пилоты дронов и эксперты. Тонкий слой льда образуется на пропеллерах и крыльях и разрушает аэродинамические возможности.

Поэтому все страны пытаются найти инновационные решения, обращаясь как к традиционным аэрокосмическим компаниям, так и к стартапам.

Производители малых и средних мультикоптерных дронов экспериментируют с формами лопастей. Они, например, пытаются ускорить вращение пропеллеров, чтобы снег или лед мгновенно превращались в газ. Также они тестируют сетку из композитного углеродного волокна, которая может обогревать крыло дрона, чтобы растопить любой образующийся лед.

При этом они отдают предпочтение небольшим беспилотникам, которым из-за незначительной дальности полета легче избегать непогоды. Крупные модели имеют дальность полета до сотен километров и фиксированные крылья, что затрудняет уклонение от плохих погодных условий.

НАТО