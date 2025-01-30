Головченко: Беларусь и Кыргызстан могут довести товарооборот за ближайшие пять лет до $500 млн

Исходя из наработок, которые уже имеются, вполне реально довести товарооборот за ближайшие пять лет до $500 млн, подчеркнул он. «Это достаточно высокая планка. У нас никогда таких цифр не было. Но сейчас считаем их вполне достижимыми, тем более что есть хорошая динамика в реализации двусторонних проектов», — добавил глава белорусского правительства.