Головченко: Беларусь и Кыргызстан могут довести товарооборот за ближайшие пять лет до $500 млн

Как было отмечено на встрече, Беларусь и Кыргызстан имеют схожие подходы к решению многих актуальных вопросов как на двустороннем треке, так и в рамках интеграционных площадок и международной повестки.
«Сейчас очень хорошее время для того, чтобы обсудить итоги прошедшего года и определенные акценты расставить в нашей работе на предстоящий период. Экономическая сфера всегда была приоритетной для нашего сотрудничества, так как дает конкретный практический результат для обеих стран», — сказал Роман Головченко.
По его словам, за 11 месяцев 2024 года товарооборот Беларуси и Кыргызстана вырос к уровню 2023 года и превысил $160 млн. «Надо удержать эти темпы, тем более что потенциал для этого есть», — отметил премьер-министр.
Исходя из наработок, которые уже имеются, вполне реально довести товарооборот за ближайшие пять лет до $500 млн, подчеркнул он. «Это достаточно высокая планка. У нас никогда таких цифр не было. Но сейчас считаем их вполне достижимыми, тем более что есть хорошая динамика в реализации двусторонних проектов», — добавил глава белорусского правительства.
Роман Головченко посещает с рабочим визитом Алматы (Казахстан)