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Головченко: Беларусь и Кыргызстан могут довести товарооборот за ближайшие пять лет до $500 млн

30 января, Алматы /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Кыргызстан могут довести товарооборот за ближайшие пять лет до $500 млн. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с председателем Кабинета министров Кыргызстана — руководителем Администрации Президента Адылбеком Касымалиевым в Алматы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Как было отмечено на встрече, Беларусь и Кыргызстан имеют схожие подходы к решению многих актуальных вопросов как на двустороннем треке, так и в рамках интеграционных площадок и международной повестки.

«Сейчас очень хорошее время для того, чтобы обсудить итоги прошедшего года и определенные акценты расставить в нашей работе на предстоящий период. Экономическая сфера всегда была приоритетной для нашего сотрудничества, так как дает конкретный практический результат для обеих стран», — сказал Роман Головченко.

По его словам, за 11 месяцев 2024 года товарооборот Беларуси и Кыргызстана вырос к уровню 2023 года и превысил $160 млн. «Надо удержать эти темпы, тем более что потенциал для этого есть», — отметил премьер-министр.

Исходя из наработок, которые уже имеются, вполне реально довести товарооборот за ближайшие пять лет до $500 млн, подчеркнул он. «Это достаточно высокая планка. У нас никогда таких цифр не было. Но сейчас считаем их вполне достижимыми, тем более что есть хорошая динамика в реализации двусторонних проектов», — добавил глава белорусского правительства.

Роман Головченко посещает с рабочим визитом Алматы (Казахстан) 30—31 января для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

экономика