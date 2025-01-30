Трамп подписал указ о депортации иностранцев, поддерживающих Палестину

Указ, опубликованный на сайте Белого дома, носит название «Дополнительные меры по борьбе с антисемитизмом».
«Этот указ… направлен на принятие дополнительных мер по продвижению политики (против антисемитизма — ред.) на фоне террористических атак ХАМАС 7 октября 2023 года, направленных против жителей Израиля. Эти атаки развернули беспрецедентную волну жестокой антисемитской дискриминации… особенно в наших школах и кампусах», — говорится в тексте указа.
Как поясняет газета New York Post, на практике указ приведет к депортации иностранцев, в том числе обладающих студенческими визами, которые нарушили законы США в рамках пропалестинских протестов, начавшихся после событий 7 октября 2023 года.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи», включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.