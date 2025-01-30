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Трамп подписал указ о депортации иностранцев, поддерживающих Палестину

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на борьбу с антисемитизмом, по которому иностранцы, в том числе студенты, принимавшие участие в пропалестинских протестах, могут быть депортированы из страны, следует из текста указа и сообщения газеты New York Post.

Источник: AP 2024

Указ, опубликованный на сайте Белого дома, носит название «Дополнительные меры по борьбе с антисемитизмом».

«Этот указ… направлен на принятие дополнительных мер по продвижению политики (против антисемитизма — ред.) на фоне террористических атак ХАМАС 7 октября 2023 года, направленных против жителей Израиля. Эти атаки развернули беспрецедентную волну жестокой антисемитской дискриминации… особенно в наших школах и кампусах», — говорится в тексте указа.

Как поясняет газета New York Post, на практике указ приведет к депортации иностранцев, в том числе обладающих студенческими визами, которые нарушили законы США в рамках пропалестинских протестов, начавшихся после событий 7 октября 2023 года.

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи», включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.

МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Трамп Дональд