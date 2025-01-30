AP: Белый дом хочет расширить штат стенографистов, так как Трамп «много говорит»

Республиканец Трамп вступил в должность главы американской администрации во второй раз 20 января. Он одержал победу на очередных выборах в Соединенных Штатах, состоявшихся 5 ноября 2024 года. На них он обошел кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, являвшуюся вице-президентом США в предыдущей вашингтонской администрации, которую возглавлял Джо Байден. В первый раз Трамп занимал пост американского лидера в 2017—2021 годах.