AP: Белый дом хочет расширить штат стенографистов, так как Трамп «много говорит»

По данным агентства, уже работающие в Белом доме стенографисты «пребывают в напряжении, пытаясь успеть за каждым словом» президента. С учетом «потока высказываний» Трампа в профильных отделах администрации считают, что им нужны дополнительные сотрудники.
Исследовательский проект Factba.se подсчитал, что в первую неделю своего президентства Дональд Трамп в общей сложности выступал публично 7 часов и 44 минуты, использовав 81 тыс. слов. В первые семь дней своего первого президентского срока Трамп говорил 3 часа 41 минуту и произнес 33,5 тыс. слов. Джо Байден в первую неделю после вступления в должность выступал 2 часа 36 минут и наговорил всего 24 тыс. слов.
Республиканец Трамп вступил в должность главы американской администрации во второй раз 20 января. Он одержал победу на очередных выборах в Соединенных Штатах, состоявшихся 5 ноября 2024 года. На них он обошел кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, являвшуюся вице-президентом США в предыдущей вашингтонской администрации, которую возглавлял Джо Байден. В первый раз Трамп занимал пост американского лидера в 2017—2021 годах.