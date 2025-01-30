Депутаты Краснодара расширили меры поддержки участников ВОВ

В Краснодаре расширили меры поддержки участникам Великой Отечественной войны. Такое решение приняли депутаты на очередном 85-м заседании городской Думы краевого центра под председательством Веры Галушко, сообщает ИА KrasnodarMedia.
С инициативой об установлении единовременной выплаты в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отдельным категориям граждан выступил глава города Евгений Наумов. Депутаты единогласно поддержали это решение.
— Этот год ознаменован важной датой — 80 лет со дня Победы советского народа над фашистской Германией. Утвержден список мероприятий, посвященных этой знаменательной дате. В том числе в рамках подготовки к такому торжественному событию было сегодня принято решение об установлении единовременной выплаты участникам Великой Отечественной войны в размере 200 тысяч рублей, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и осажденного Сталинграда — 80 тысяч рублей. Это та малая толика, которую мы можем сделать для наших ветеранов. Но мы даем слово, что мы будем им оказывать всеобъемлющую помощь, навещать их и делать всё, чтобы обеспечить им комфортную жизнь. Память об их подвиге будет передаваться из поколения в поколение и будет навеки сохранена на страницах истории, — сказала председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко.
Кроме того, на очередном заседании городской Думы Краснодара депутаты внесли изменения в решение городского парламента о порядке присвоения звания «Почётный гражданин города Краснодара».
— С инициативой о присвоении участникам Великой Отечественной войны званий «Почетный гражданин» города, муниципалитета или региона выступил Президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа». Сегодня мы внесли изменения в действующее Положение с целью упрощения порядка получения почётного звания ветеранам Великой Отечественной войны. В настоящее время идет активная работа персонально с каждым ветераном по сбору необходимо документации. На ближайшее заседание городской Думы Краснодара будут подготовлены проекты о присвоении почетных званий участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории города Краснодара, — рассказал подробнее заместитель председателя городской Думы Краснодара, председатель комитета по вопросам местного самоуправления Зорик Садоян.
Напомним, что депутаты гордумы краевого центра поддержали инициативу президента России о присвоении участникам Великой Отечественной войны звания «Почетный гражданин».