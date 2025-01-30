Депутаты Краснодара расширили меры поддержки участников ВОВ

— Этот год ознаменован важной датой — 80 лет со дня Победы советского народа над фашистской Германией. Утвержден список мероприятий, посвященных этой знаменательной дате. В том числе в рамках подготовки к такому торжественному событию было сегодня принято решение об установлении единовременной выплаты участникам Великой Отечественной войны в размере 200 тысяч рублей, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и осажденного Сталинграда — 80 тысяч рублей. Это та малая толика, которую мы можем сделать для наших ветеранов. Но мы даем слово, что мы будем им оказывать всеобъемлющую помощь, навещать их и делать всё, чтобы обеспечить им комфортную жизнь. Память об их подвиге будет передаваться из поколения в поколение и будет навеки сохранена на страницах истории, — сказала председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко.