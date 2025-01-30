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Токаев заявил о подъеме отношений между Казахстаном и Россией

АЛМА-АТА, 30 янв — РИА Новости. Отношения между Казахстаном и Россией находятся на подъеме и охватывают практически все сферы сотрудничества, заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с руководителем российского правительства Михаилом Мишустиным в Астане.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Казахстан

«Отношения между нашими странами находятся на подъеме и охватывают практически все сферы сотрудничества. Мы рассматриваем ваш визит в Астану как важный этап реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей. В ходе визита Владимира Владимировича Путина в Казахстан успешно прошел региональный форум в Уфе. В этом году мы запланировали провести очередной форум — теперь уже в Уральске, на территории Казахстана. Я думаю, что этот формат сотрудничества, безусловно, приносит полезные результаты», — приводит слова Токаева его пресс-служба.

Мишустин находится в Казахстане с рабочим визитом до 31 января. В четверг российский премьер направится на юг Казахстана, в Алма-Ату, где пройдет заседание Евразийского межправительственного совета, а на следующий день откроется цифровой форум Digital Almaty.

Мишустин Михаил
экономика