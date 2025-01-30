Радий Хабиров рассказал о встрече с главным раввином России

"В Башкортостане многие годы представители разных религий живут в мире, согласии, дружбе и взаимопонимании. Этому способствует активная позиция и важная просветительская роль духовных лидеров. В том числе — главного раввина республики, уважаемого ребе Дана Кричевского. Недавно ему исполнилось 50 лет — пользуясь случаем, поздравляю его с юбилеем.