Радий Хабиров рассказал о встрече с главным раввином России

"В Башкортостане многие годы представители разных религий живут в мире, согласии, дружбе и взаимопонимании. Этому способствует активная позиция и важная просветительская роль духовных лидеров. В том числе — главного раввина республики, уважаемого ребе Дана Кричевского. Недавно ему исполнилось 50 лет — пользуясь случаем, поздравляю его с юбилеем.
С уважаемыми раввинами обсудили и дальнейшие благотворительные проекты, которые активно реализуют раввин Дан Кричевский и уфимская еврейская община. Большое им за это спасибо.
Сегодня в Уфе мы вместе заложим первый камень в основание центра для особенных детей, который очень нужен нашей республике. Он станет очередным добрым вкладом еврейской общины в развитие Башкортостана", — написал руководитель республики.