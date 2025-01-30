Назначен вице-министр торговли и интеграции

Им стал Асет Нусупов.
Постановлением правительства Республики Казахстан Нусупов Асет Ильясович назначен на должность вице-министра торговли и интеграции.
Он родился в 1983 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Иллинойский институт технологий (США).
Трудовую деятельность начал в 2004 году менеджером АО «Национальный инновационный фонд» в городе Алматы.
С 2006 по 2008 год проходил стажировку в Департаменте финансирования венчурных проектов фирмы венчурного капитала Flagship Ventures (город Кэмбридж, США), международной инвестиционной фирме Small Enterprise Assistance Funds (город Вашингтон, США).
С 2008 по 2010 год работал проектным менеджером АО «Инвестиционный фонд Казахстан», консультантом представительства Всемирного банка в Центральной Азии, консультантом представительства Азиатского банка развития в Республике Казахстан, заместителем директора ЧУ «Центр исследования мировой экономики».
2010−2015 — инспектор, заведующий сектором секретариата Совета безопасности Республики Казахстан, город Астана.
2015−2021 — заведующий сектором отдела общих вопросов безопасности Совета безопасности Республики Казахстан, город Астана.
2021−2023 — заместитель заведующего отделом общих вопросов безопасности Совета безопасности Республики Казахстан, город Астана.
С 2023 года по настоящее время — заместитель заведующего отделом актуальных вопросов безопасности Совета безопасности Республики Казахстан, город Астана.
29 января 2025 года Дархана Ахмед-Заки освободили от должности вице-министра науки и высшего образования РК.