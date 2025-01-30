Беспрозванных пообещал «карту калининградца» с особыми условиями для жителей

По его словам, обсуждается также вопрос с транспортными компаниями, чтобы использовать карту как транспортную, а также включить другой функционал. «Мы предполагаем, что туда будут подключены наши заведения культуры, искусства, туристические и так далее. Сейчас все думают над этим преференциями, — сказал Беспрозванных. — Вот такая мысль, идея, мы ее сейчас воплощаем. Я думаю, что как только у нас будет первое понимание, как это будет выглядеть, мы ее обязательно представим, но на этом не ограничимся. Будем думать, как в этой карте сделать больше преференций и благ для жителей Калининградской области. Это основная наша цель».