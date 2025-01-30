Протесты в Сербии: причины и последствия политического кризиса

Причины массовых протестов
Волнения в Сербии начались после несчастного случая — 1 ноября 2024 года во втором по численности городе республики Нови-Саде бетонный козырек на входе в железнодорожный вокзал упал на людей. Погибло 15 человек. Здание, в котором обрушилась фасадная часть, недавно реставрировали. Ремонт обошелся в 16 млн евро, но в программу реконструкции не был включен злополучный козырек.
Происшествие стало поводом для обвинения властей в коррупции при проведении ремонта. Прокуратура республики объявила о возбуждении уголовного дела.
После трагедии в Нови-Саде прошли первые акции протеста. Участники митингов требовали наказать виновных и отправить в отставку премьер-министра Сербии Милоша Вучевича и мэра города Милана Джурича. Первый был главой администрации Нови-Сада с 2012 по 2022 годы, второй — занимал пост мэра с 2022 года.
30 декабря прокуратура выдвинула обвинения в совершении преступления против общей безопасности в отношении 13 человек, сообщает издание VREME. В списке обвиняемых — министр строительства Горан Весич, который ушел в отставку после инцидента.
Волнения охватили всю страну
Протестное настроение подхватили оппозиционные силы Сербии. По информации издания Balkan Insight, эти беспорядки являются самыми серьезными и масштабными за последние годы. Митингующие выходили на акции каждую пятницу — перекрывали дороги, объявляли минуты молчания.
24 января 2025 года представители студенчества объявили «всеобщую забастовку». К массовым протестам против коррупции присоединились врачи, медсестры, сотрудники социальных учреждений.
Протесты подстегнули нападения на студентов — группы неизвестных людей или фанатов с бейсбольными битами избивали участников забастовок, рассказывает «Лента.ру». Особо буйных студентов, которые агрессивно вели себя во время протестных акций, задержали власти. Это только усилило протестные настроения — студенты потребовали освобождения соратников.
27 января участники митингов объявили о 24-часовом протестном мероприятии в Белграде. Они перекрыли движение на крупной дорожной развязке. К студентам примкнули фермеры.
Реакция властей Сербии
28 января неутихающие протесты привели к отставке главы правительства Сербии Милоша Вучевича. Он обосновал свой уход тем, что страна «как будто застряла в этой катастрофе», имея в виду трагедию 1 ноября, сообщает «Лента ру».
Вучевич заявил, что протесты — дело рук координаторов из-за границы, и обвинил организаторов беспорядков в отсутствии диалога с властями, передает «РИА Новости».
«Все, что они делают, это попытки цветной революции, нет никаких сомнений. Мы будем ждать до последнего момента, когда будем вынуждены ответить, когда они начнут насильственную блокаду автомагистралей и все остальное, — цитирует президента РБК.
После отставки премьер-министра президент Сербии Александр Вучич объявил о смене состава правительства.
“В эти сложные политические времена стало ясно, кто готов бороться, кто нет, кто готов работать, кто нет, кто прячется в мышиную нору, кто нет. И, соответственно, я ожидаю, что более 50% от нынешнего состава министров будут заменены в ходе очень срочной реконструкции [правительства]. Страна должна функционировать, и нет более важной задачи для правительства, чем организация жизни и повышение уровня жизни. И именно этим оно должно заниматься”, — цитирует главу республики ТАСС.
По данным издания Danas, Вучич подписал указ об освобождении 13 задержанных участников митинга и пообещал рассекретить все документы, касающиеся реконструкции вокзала в Нови-Саде.
На принятие решения о формировании правительства или его переизбрании глава республики взял 10 дней.
Реакция России на беспорядки в Сербии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 29 января заявил, что власти Сербии не ищут поддержки в России в связи с протестами.
“Нет, власти Сербии не обращались, руководство Сербии способно самостоятельно разобраться со всеми проблемами”, — цитируют представителя Кремля “Известия”.
Песков подчеркнул, что Сербия является дорогой для России страной и отношениями с Белградом Москва дорожит. Также он пожелал республике скорейшего урегулирования проблем и возвращения к планомерному развитию.
Прогнозы развития событий в республике
Профессор, директор Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики Екатерина Энтина считает, что после отставки главы правительства кабинет министров продолжит функционировать в техническом режиме. Состав нового правительства необходимо сформировать в течение месяца. Если это сделать не удастся, то в республике организуют внеочередные выборы.
“В политическом отношении отставка Вучевича принципиальной роли не играет, поскольку он относится к политикам-технократам, а не к политикам, которые представляют серьезную силу или серьезный авторитет”, — рассказала эксперт RTVI.
Энтина прогнозирует, что Вучич будет медлить с формированием нового правительства. Причина — необходимо затянуть решение по “Нефтяной индустрии Сербии”. Это главная энергетическая компания, в отношении которой введены санкции США, так как контрольный пакет акций в ней принадлежит российским “Газпромнефти” и “Газпрому”.
Эксперт думает, что Сербию ждут парламентские выборы, а вот как они скажутся на судьбе президента страны, предположить пока не может.
“Ситуация может сложиться как и в его пользу — и в условиях политической турбулентности ему удастся принять важные стратегические решения, в том числе по энергетике, — а могут, если толпа не удовлетворится сегодняшними действиями, и вызвать довольно серьезные последствия для стабильности текущей власти в Белграде”, — рассказала Энтина.
Политолог и руководитель проекта “Балканист” Олег Бондаренко уверен, что акции протеста в Сербии не утихнут даже после исполнения всех требований митингующих. Протестное настроение уже охватило страну, в акциях участвуют все слои населения, задействованы профессиональные группы. Эксперт предполагает, что в дальнейшем протестанты потребуют отставки президента страны.
Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин охарактеризовал ситуацию в Сербии как напряженную.
“Стоит ожидать каких-то изменений в составе правительства, изменения ведущих политических фигур. Возможно, что эти протесты, если они не прекратятся после отставки премьер-министра, закончатся внеочередными парламентскими выборами”, — цитирует Топорнина “Лента.ру”.
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с “Лентой.ру” выразил уверенность, что власти Сербии и участники акции протеста смогут прийти к компромиссу.
“Я почему-то уверен, что руководство Сербии сумеет удержать обстановку в спокойном русле, пройдут какие-то изменения. Надо будет учесть запросы и молодежи, чем они недовольны. Я думаю, новое руководство, которое придет в правительство, учтет это, и Сербия будет и дальше развиваться по независимому пути”, — заявил Чепа.