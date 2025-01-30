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Протесты в Сербии: причины и последствия политического кризиса

Сербию захлестнули массовые волнения. На фоне студенческих протестов премьер-министр страны Милош Вучевич подал в отставку, а президент Александр Вучич инициировал формирование нового правительства. Рассказываем о причинах политического кризиса в республике и его возможных последствиях.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Причины массовых протестов

Волнения в Сербии начались после несчастного случая — 1 ноября 2024 года во втором по численности городе республики Нови-Саде бетонный козырек на входе в железнодорожный вокзал упал на людей. Погибло 15 человек. Здание, в котором обрушилась фасадная часть, недавно реставрировали. Ремонт обошелся в 16 млн евро, но в программу реконструкции не был включен злополучный козырек.

Происшествие стало поводом для обвинения властей в коррупции при проведении ремонта. Прокуратура республики объявила о возбуждении уголовного дела.

После трагедии в Нови-Саде прошли первые акции протеста. Участники митингов требовали наказать виновных и отправить в отставку премьер-министра Сербии Милоша Вучевича и мэра города Милана Джурича. Первый был главой администрации Нови-Сада с 2012 по 2022 годы, второй — занимал пост мэра с 2022 года.

30 декабря прокуратура выдвинула обвинения в совершении преступления против общей безопасности в отношении 13 человек, сообщает издание VREME. В списке обвиняемых — министр строительства Горан Весич, который ушел в отставку после инцидента.

Волнения охватили всю страну

Протестное настроение подхватили оппозиционные силы Сербии. По информации издания Balkan Insight, эти беспорядки являются самыми серьезными и масштабными за последние годы. Митингующие выходили на акции каждую пятницу — перекрывали дороги, объявляли минуты молчания.

24 января 2025 года представители студенчества объявили «всеобщую забастовку». К массовым протестам против коррупции присоединились врачи, медсестры, сотрудники социальных учреждений.

Протесты подстегнули нападения на студентов — группы неизвестных людей или фанатов с бейсбольными битами избивали участников забастовок, рассказывает «Лента.ру». Особо буйных студентов, которые агрессивно вели себя во время протестных акций, задержали власти. Это только усилило протестные настроения — студенты потребовали освобождения соратников.

27 января участники митингов объявили о 24-часовом протестном мероприятии в Белграде. Они перекрыли движение на крупной дорожной развязке. К студентам примкнули фермеры.

Реакция властей Сербии

28 января неутихающие протесты привели к отставке главы правительства Сербии Милоша Вучевича. Он обосновал свой уход тем, что страна «как будто застряла в этой катастрофе», имея в виду трагедию 1 ноября, сообщает «Лента ру».

Вучевич заявил, что протесты — дело рук координаторов из-за границы, и обвинил организаторов беспорядков в отсутствии диалога с властями, передает «РИА Новости».

Ранее такую же версию происходящего в стране выдвинул президент страны Александр Вучич. 19 января в эфире TV Happy он заявил, что студентами управляет западная агентура.

«Все, что они делают, это попытки цветной революции, нет никаких сомнений. Мы будем ждать до последнего момента, когда будем вынуждены ответить, когда они начнут насильственную блокаду автомагистралей и все остальное, — цитирует президента РБК.

После отставки премьер-министра президент Сербии Александр Вучич объявил о смене состава правительства.

“В эти сложные политические времена стало ясно, кто готов бороться, кто нет, кто готов работать, кто нет, кто прячется в мышиную нору, кто нет. И, соответственно, я ожидаю, что более 50% от нынешнего состава министров будут заменены в ходе очень срочной реконструкции [правительства]. Страна должна функционировать, и нет более важной задачи для правительства, чем организация жизни и повышение уровня жизни. И именно этим оно должно заниматься”, — цитирует главу республики ТАСС.

По данным издания Danas, Вучич подписал указ об освобождении 13 задержанных участников митинга и пообещал рассекретить все документы, касающиеся реконструкции вокзала в Нови-Саде.

На принятие решения о формировании правительства или его переизбрании глава республики взял 10 дней.

Реакция России на беспорядки в Сербии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 29 января заявил, что власти Сербии не ищут поддержки в России в связи с протестами.

“Нет, власти Сербии не обращались, руководство Сербии способно самостоятельно разобраться со всеми проблемами”, — цитируют представителя Кремля “Известия”.

Песков подчеркнул, что Сербия является дорогой для России страной и отношениями с Белградом Москва дорожит. Также он пожелал республике скорейшего урегулирования проблем и возвращения к планомерному развитию.

Прогнозы развития событий в республике

Профессор, директор Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики Екатерина Энтина считает, что после отставки главы правительства кабинет министров продолжит функционировать в техническом режиме. Состав нового правительства необходимо сформировать в течение месяца. Если это сделать не удастся, то в республике организуют внеочередные выборы.

“В политическом отношении отставка Вучевича принципиальной роли не играет, поскольку он относится к политикам-технократам, а не к политикам, которые представляют серьезную силу или серьезный авторитет”, — рассказала эксперт RTVI.

Энтина прогнозирует, что Вучич будет медлить с формированием нового правительства. Причина — необходимо затянуть решение по “Нефтяной индустрии Сербии”. Это главная энергетическая компания, в отношении которой введены санкции США, так как контрольный пакет акций в ней принадлежит российским “Газпромнефти” и “Газпрому”.

Эксперт думает, что Сербию ждут парламентские выборы, а вот как они скажутся на судьбе президента страны, предположить пока не может.

“Ситуация может сложиться как и в его пользу — и в условиях политической турбулентности ему удастся принять важные стратегические решения, в том числе по энергетике, — а могут, если толпа не удовлетворится сегодняшними действиями, и вызвать довольно серьезные последствия для стабильности текущей власти в Белграде”, — рассказала Энтина.

Политолог и руководитель проекта “Балканист” Олег Бондаренко уверен, что акции протеста в Сербии не утихнут даже после исполнения всех требований митингующих. Протестное настроение уже охватило страну, в акциях участвуют все слои населения, задействованы профессиональные группы. Эксперт предполагает, что в дальнейшем протестанты потребуют отставки президента страны.

Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин охарактеризовал ситуацию в Сербии как напряженную.

“Стоит ожидать каких-то изменений в составе правительства, изменения ведущих политических фигур. Возможно, что эти протесты, если они не прекратятся после отставки премьер-министра, закончатся внеочередными парламентскими выборами”, — цитирует Топорнина “Лента.ру”.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с “Лентой.ру” выразил уверенность, что власти Сербии и участники акции протеста смогут прийти к компромиссу.

“Я почему-то уверен, что руководство Сербии сумеет удержать обстановку в спокойном русле, пройдут какие-то изменения. Надо будет учесть запросы и молодежи, чем они недовольны. Я думаю, новое руководство, которое придет в правительство, учтет это, и Сербия будет и дальше развиваться по независимому пути”, — заявил Чепа.