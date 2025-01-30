Протесты в Сербии: причины и последствия политического кризиса

“В эти сложные политические времена стало ясно, кто готов бороться, кто нет, кто готов работать, кто нет, кто прячется в мышиную нору, кто нет. И, соответственно, я ожидаю, что более 50% от нынешнего состава министров будут заменены в ходе очень срочной реконструкции [правительства]. Страна должна функционировать, и нет более важной задачи для правительства, чем организация жизни и повышение уровня жизни. И именно этим оно должно заниматься”, — цитирует главу республики ТАСС.