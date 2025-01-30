Сийярто объяснил, почему администрация Байдена делала гадости Венгрии

«У прошлой администрации США, находившейся у власти четыре года, было довольно сильное отвращение к венгерскому правительству. За прошедшие четыре года против нас творили всевозможные гадости», — сказал Сийярто, выступая на мероприятии в словацком Комароме.
Министр напомнил, что в последние годы США, в частности, отменили договор о запрете на двойное налогообложение с Венгрией, сократили срок действия разрешений на въезд для венгерских граждан с двух лет до года и ограничили количество въездов до одного раза, а также внесли в санкционный список главу кабинета премьер-министра Венгрии Антала Рогана.
Сийярто добавил, что руководство Демократической партии также «подлило масла в огонь» в связи с конфликтом на Украине, например, поставило Киеву оружия на десятки миллиардов долларов, затянув тем самым конфликт на несколько лет.
«Новая администрация США… совершенно точно привержена тому, чтобы восстановить жестоко разрушенные за последние четыре года венгерско-американские отношения», — отметил он.
Глава венгерского МИД также выразил надежду, что новый президент США Дональд Трамп сумеет договориться «с крупными игроками мировой экономики», чтобы не наступило торговой войны, и упомянул венгерскую политику экономической нейтральности, поскольку «стратегические ветви Запада и Востока друг без друга могут действовать лишь с ограниченным успехом», а попытки последних лет «изолировать европейскую экономику от Китая или России потерпели крах».
Ранее Сийярто рассказал, как его унизительно принимали в Вашингтоне в 2014 году, пытаясь навязать Будапешту ряд критериев, требующих реформ, без которых невозможно было бы развивать отношения с демократической администрацией США.
Венгерский премьер Виктор Орбан ранее заявил, что Венгрия не одобряет поучений со стороны США и их стремления навязать другим странам свою точку зрения, экс-президент США Дональд Трамп понимал недовольство Будапешта.