Сийярто объяснил, почему администрация Байдена делала гадости Венгрии

Министр напомнил, что в последние годы США, в частности, отменили договор о запрете на двойное налогообложение с Венгрией, сократили срок действия разрешений на въезд для венгерских граждан с двух лет до года и ограничили количество въездов до одного раза, а также внесли в санкционный список главу кабинета премьер-министра Венгрии Антала Рогана.