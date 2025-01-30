В Ташкенте презентовали книгу «История дипломатии Узбекистана»

Обращение к истории — это ключ к пониманию настоящего и будущего. Поскольку перед современной научной общественностью стоит задача анализа сложных вопросов нашего времени и определения приоритетных направлений внешней политики страны, изучение истории и извлечение из нее выводов крайне необходимо.