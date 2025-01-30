Мишустин приехал в Алма-Ату

Самолет российского премьера приземлился в аэропорту Алма-Аты. Ранее Мишустин посетил Астану. В столице Казахстана состоялись его переговоры с премьер-министром республики Олжасом Бектеновым, а также беседа с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
В Алма-Ате у российского премьера запланированы мероприятия с коллегами по ЕАЭС, центральным станет пятничное заседание Евразийского межправсовета, в ходе которого планируется рассмотреть перспективы наращивания интеграционного взаимодействия государств-членов ЕАЭС и функционирования евразийского рынка.
Также глава российского кабмина примет участие в цифровом форуме «Digital Almaty 2025», планируется его выступление на пленарной сессии.