Новосибирский губернатор ответил на вопрос о хищении миллионов в ДНР и ЛНР

30 января губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время сессии Заксобрания прокомментировал уголовное дело о хищении почти 185 миллионов на восстановлении территорий ЛНР и ДНР.
Вопрос о том, кто следит за расходованием бюджетных средств, задал депутат Вячеслав Илюхин.
— Действительно, руководителем организации, созданной под контролем правительства области, допущены злоупотребления. Эти злоупотребления, которые сегодня квалифицируются как мошенничество и хищения, были выявлены структурами правительства. Мы всячески способствуем правоохранительным органам для привлечения виновного к ответственности, — сказал губернатор.
Как сообщала КП-Новосибирск, 24 января в СИЗО закрыли бизнесмена Алексея Мананкина, который подозревается в хищении 184,7 миллионов в ходе восстановительных работ в новых регионах.
Более того, 27 января за решетку отправили Эдуарда Солдатенкова, который мог действовать в сговоре с вышеуказанным фигурантом.