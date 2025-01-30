Новосибирский губернатор ответил на вопрос о хищении миллионов в ДНР и ЛНР

— Действительно, руководителем организации, созданной под контролем правительства области, допущены злоупотребления. Эти злоупотребления, которые сегодня квалифицируются как мошенничество и хищения, были выявлены структурами правительства. Мы всячески способствуем правоохранительным органам для привлечения виновного к ответственности, — сказал губернатор.