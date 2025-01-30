ХАМАС анонсировало освобождение 110 палестинских заключенных

Ранее в четверг движение ХАМАС освободило трех израильских заложников и пятерых граждан Таиланда, которые удерживались в палестинском анклаве с 7 октября 2023 года. Во время передачи двух израильтян представителям Красного Креста в Хан-Юнисе на месте собралась толпа палестинцев, через которую провели заложников. Нетаньяху расценил подобные условия освобождения заложников как угрозу их безопасности. Ожидалось, что по итогу сегодняшнего обмена Израиль выпустит 110 палестинских заключенных, в том числе осужденных на пожизненные сроки за терроризм.