Текслер сообщил новый срок, когда ЧЭМК закроет вредное производство

Губернатор Алексей Текслер сообщил новый срок, когда Челябинский электрометаллургический комбинат закроет вредное производство, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«В этом году будет прекращено производство электродов на ЧЭМК», — заявил он 30 января на заседании Координационного совета по вопросам экологии.
В свою очередь на предприятии подтвердили информацию о планах по закрытию электродного производства.
«Понимая важность снижения экологической нагрузки на город, мы уже сократили объемы производства электродов до абсолютного минимума и в этом году закроем его полностью после завершения обязательных административных и юридических процедур. Все высвободившиеся работники будут переведены в другие подразделения комбината с сохранением условий труда», — приводятся слова гендиректора Анатолия Бровко.