Текслер сообщил новый срок, когда ЧЭМК закроет вредное производство

«Понимая важность снижения экологической нагрузки на город, мы уже сократили объемы производства электродов до абсолютного минимума и в этом году закроем его полностью после завершения обязательных административных и юридических процедур. Все высвободившиеся работники будут переведены в другие подразделения комбината с сохранением условий труда», — приводятся слова гендиректора Анатолия Бровко.