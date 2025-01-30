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Михаил Мишустин прибыл в Алматы для участия в Евразийском межправсовете

АЛМАТЫ, 30янв. — Sputnik. Михаил Мишустин прибыл в Алматы для участия в Евразийском межправсовете и форуме Digital Almaty 2025.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Казахстан

У трапа самолета главу российского правительства встретили заместитель премьер-министра Казахстана Галымжан Койшыбаев, аким Алматы Ерболат Досаев, руководитель представительства министерства иностранных дел Казахстана в Алматы Жанибек Абдрашов, временный поверенный в делах РФ в Казахстане Александр Комаров и генеральный консул РФ в Алматы Дмитрий Тураев.

Мишустин Михаил