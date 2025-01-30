Посредники обязались гарантировать безопасный выход заложников из Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 января. /ТАСС/. Посредники в ответ на требование премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху взяли обязательство гарантировать безопасный выход заложников из Газы на следующих этапах освобождения. Об этом сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства.