«В ответ на требование премьер-министра Нетаньяху посредники передали обязательство, согласно которому будет гарантирован безопасный выход заложников на следующих этапах освобождения», — говорится в заявлении.
Посредники обязались гарантировать безопасный выход заложников из Газы
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 января. /ТАСС/. Посредники в ответ на требование премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху взяли обязательство гарантировать безопасный выход заложников из Газы на следующих этапах освобождения. Об этом сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства.