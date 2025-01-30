TNI: подход Трампа к России будет более жестким, чем предполагалось

Согласно статье, особенно показательным в этом плане стал 2018 год. Тогда Трамп поздравил Путина с переизбранием и заявил, что доверяет слову российского лидера больше, чем разведывательному сообществу США относительно попыток Москвы вмешательства в американские выборы 2016 года.
Несмотря на громкие заявления, Трамп ввел санкции против десятков российских организаций за предполагаемые попытки вмешательства в выборы, а затем последовал примеру европейских союзников США, наказав Россию за покушение на Сергея Скрипаля в Великобритании и выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
В первый президентский срок Трампа принципы, лежащие в основе его часто изменчивой внешней политики, неизменно представляли собой прагматичную оценку более широких национальных интересов США и личных политических соображений. Поэтому, как предполагается в статье, второй срок Трампа на посту президента будет непростым для России.
Он будет особенно стремиться избежать внешнеполитической катастрофы, поскольку его внутренняя экономическая повестка во многом зависит от жестких торговых переговоров.
Последний пункт особенно беспокоит Трампа, который пригрозил странам, заинтересованным в создании альтернативы доллару США, 100%-ными пошлинами. Он подчеркнул, что «нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле, а любая страна, которая попытается сделать это, должна попрощаться с Америкой».
Попытки подорвать основы мирового лидерства Америки неизменно противопоставляют Трампа более широким амбициям Путина.
На следующий после инаугурации день он предупредил, что у России будут «большие проблемы» и что ситуация будет только ухудшаться, поскольку США будут рассматривать новые санкции. В соцсети Truth Social он предположил, что США могут заставить Россию закончить конфликт либо «легким путем, либо трудным путем».
Как пояснил Трамп, «трудный путь» для России будет заключаться в давлении на ее экспорт энергоносителей. Вероятно, США попытаются опустить цены на российскую нефть ниже 45 долларов за баррель за счет увеличения внутреннего производства, наращивания добычи Саудовской Аравией и подталкивания других стран к сокращению импорта российской нефти.
Всего за день до его инаугурации Россия подписала Договор о стратегическом партнерстве с Ираном, который является предметом особой ненависти Трампа.