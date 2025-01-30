TNI: подход Трампа к России будет более жестким, чем предполагалось

На следующий после инаугурации день он предупредил, что у России будут «большие проблемы» и что ситуация будет только ухудшаться, поскольку США будут рассматривать новые санкции. В соцсети Truth Social он предположил, что США могут заставить Россию закончить конфликт либо «легким путем, либо трудным путем».