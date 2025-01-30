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Медведев призвал депортировать иностранцев, употребляющих наркотики

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Иностранцев, которые заражены опасными инфекциями или употребляют наркотики, надо без промедления выдворять за пределы России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Источник: © РИА Новости

Медведев в четверг провел совещание по вопросам совершенствования миграционного законодательства.

«Одна из острых проблем в области миграции — ситуация с иностранцами, которые заражены опасными инфекциями или употребляют наркотики. Их надо без промедления выдворять за пределы России», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В ходе совещания Медведев также отметил, что без таких мер невозможно в полной мере обеспечить эпидемиологическую безопасность граждан РФ и противодействовать наркомании, преступности и другим опасным явлениям.

Зампред Совбеза на совещании добавил, что на практике предусмотренные законом процедуры «зачастую затягиваются, решения о депортации принимаются долго, выполняются далеко не всегда».

«Нередко такие лица скрываются от контроля и продолжают жить в нашей стране. Более того, есть и факты, когда иностранцы с такими проблемами легализовывались и даже получали гражданство нашей страны. Это, конечно, безобразие», — сказал Медведев.

Медведев Дмитрий