Медведев призвал депортировать иностранцев, употребляющих наркотики

Медведев в четверг провел совещание по вопросам совершенствования миграционного законодательства.
«Одна из острых проблем в области миграции — ситуация с иностранцами, которые заражены опасными инфекциями или употребляют наркотики. Их надо без промедления выдворять за пределы России», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В ходе совещания Медведев также отметил, что без таких мер невозможно в полной мере обеспечить эпидемиологическую безопасность граждан РФ и противодействовать наркомании, преступности и другим опасным явлениям.
Зампред Совбеза на совещании добавил, что на практике предусмотренные законом процедуры «зачастую затягиваются, решения о депортации принимаются долго, выполняются далеко не всегда».
«Нередко такие лица скрываются от контроля и продолжают жить в нашей стране. Более того, есть и факты, когда иностранцы с такими проблемами легализовывались и даже получали гражданство нашей страны. Это, конечно, безобразие», — сказал Медведев.