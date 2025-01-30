Гуцул назвала судебный процесс по ее делу политическим спектаклем

«Сегодня в суде вновь продолжился фарс под названием “уголовное дело”, которое с самого начала шито белыми нитками. Мы так и не услышали ни одного внятного объяснения, в чем нас обвиняют и на каких основаниях ведется это разбирательство. Вместо правосудия — политический спектакль. Прокуроры, торопясь выполнить заказ власти, даже не утруждают себя поиском доказательств. Их задача проста: показать, что любой, кто критикует режим, может оказаться на скамье подсудимых», — приводит слова Гуцул Telegram-канал исполкома, который она возглавляет.