Президент Лаоса поздравил Лукашенко с победой на выборах

«Глубоко убежден, что под Вашим мудрым руководством Республика Беларусь будет и далее развиваться и процветать. Я очень рад продолжить тесное взаимодействие с Вашим Превосходительством ради дальнейшего укрепления и расширения дружественных отношений и высокого уровня сотрудничества, взаимопонимания, доверия и взаимопомощи между Лаосской Народно-Демократической Республикой и Республикой Беларусь во благо двух наших народов, а также во имя мира, стабильности и сотрудничества в регионе и во всем мире», — говорится в поздравлении.