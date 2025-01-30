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Президент Лаоса поздравил Лукашенко с победой на выборах

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Глубоко убежден, что под Вашим мудрым руководством Республика Беларусь будет и далее развиваться и процветать. Я очень рад продолжить тесное взаимодействие с Вашим Превосходительством ради дальнейшего укрепления и расширения дружественных отношений и высокого уровня сотрудничества, взаимопонимания, доверия и взаимопомощи между Лаосской Народно-Демократической Республикой и Республикой Беларусь во благо двух наших народов, а также во имя мира, стабильности и сотрудничества в регионе и во всем мире», — говорится в поздравлении.

Тхонглун Сисулит пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в благородной деятельности, а дружественному белорусскому народу — благополучия и процветания.

Лукашенко Александр