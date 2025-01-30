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Текслер создал ведомство, отвечающее за развитие туризма в регионе

В Челябинской области появилось главное управление по развитию туризма.

Источник: Комсомольская правда

Главное управление координации развития туризма в Челябинской области начнет свою работу с 1 февраля. Постановление о создании нового ведомства подписал губернатор Алексей Текслер.

— Местонахождение и юридический адрес Главного управления: 454080, город Челябинск, улица Витебская, дом 4, — указано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Штатная численность нового ведомства составит 27 человек, но только 25 из них будут работать в статусе госслужащего. Само управление состоит из восьми отделов, его глава получит двух заместителей.

экономика
туризм и отдых