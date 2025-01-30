Израиль освободил 110 палестинских заключенных

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал шокирующими сцены передачи израильских заложников в секторе Газа, которых провели через разъяренную толпу палестинцев, прежде чем отдать Красному Кресту. Он потребовал от посредников обеспечить, чтобы подобного больше не повторялось, и гарантировать безопасность всем заложникам.