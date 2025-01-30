Переговоры Фицо с ЕК по газу отменили из-за сбоя авиасообщения в Бельгии

«Сегодняшняя встреча премьер-министра Роберта Фицо с представителями Еврокомиссии отменена. Аэропорт Брюсселя сообщил нам, что воздушное сообщение над Бельгией невозможно. Самолет с премьер-министром возвращается в Словакию», — говорится в заявлении.
Уточняется, что новая встреча может состояться в ближайшее время.
30 января Управление гражданской авиации Бельгии временно закрыло национальное воздушное пространство из-за серьезного технического сбоя в системе управления полетами. По данным агентство Belga, сбой затронул работу бельгийского провайдера услуг управления воздушным движением Skeyes, что привело к полной остановке авиасообщения.
29 января украинский лидер Владимир Зеленский резко раскритиковал премьера Словакии Роберта Фицо за то, что Братислава не желает покупать газ у Соединенных Штатов и выступает за нормализацию связей с Россией.
До этого премьер Словакии заявил, что угроза снятия санкций с России может воздействовать на украинского президента Владимира Зеленского в вопросе переговоров по возобновлению транзита газа через украинскую территорию. По его словам, ЕС ожидает, что третьи страны будут уважать тот факт, что тема газа — это вопрос безопасности объединения.