Переговоры Фицо с ЕК по газу отменили из-за сбоя авиасообщения в Бельгии

До этого премьер Словакии заявил, что угроза снятия санкций с России может воздействовать на украинского президента Владимира Зеленского в вопросе переговоров по возобновлению транзита газа через украинскую территорию. По его словам, ЕС ожидает, что третьи страны будут уважать тот факт, что тема газа — это вопрос безопасности объединения.