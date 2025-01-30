Трамп сообщил о контактах США с Россией по погибшим в авиакатастрофе

В ночь на 30 января рядом с Национальным аэропортом имени Рональда Рейгана в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет American Airlines и военный вертолет Black Hawk, после аварии они упали в реку Потомак. Всего на борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В вертолете было трое военных. Телекомпания NBC News сообщила, что из воды извлекли тела более 30 погибших.