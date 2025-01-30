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Трамп сообщил о контактах США с Россией по погибшим в авиакатастрофе

США уже поддерживают контакты с Россией по погибшим при столкновении военного вертолета и пассажирского самолета в Вашингтоне. Об этом 30 января заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

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«Мы уже связались [по этой теме] с Россией», — сказал Трамп, слова которого приводит агентство Reuters.

Он уточнил, что контактов между ним и президентом РФ Владимиром Путиным контактов не было. Глава государства, отметил, что Соединенные Штаты будут готовы помочь передать останки погибших россиян на родину.

Ранее в этот день Трамп сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил, и подтвердил, что на борту была «российская группа очень талантливых людей».

В ночь на 30 января рядом с Национальным аэропортом имени Рональда Рейгана в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет American Airlines и военный вертолет Black Hawk, после аварии они упали в реку Потомак. Всего на борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В вертолете было трое военных. Телекомпания NBC News сообщила, что из воды извлекли тела более 30 погибших.

Обломки самолета American Eagle Flight 5342 и военного вертолета пока остаются в реке. Немецкий пилот и авиационный эксперт Питер Гатц назвал вероятной причиной столкновения ошибку диспетчеров.