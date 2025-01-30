«Я долго думал и наконец понял, что это неправильные пчелы». Глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко оценил заявления ОБСЕ фразой из известного мультфильма

— Поэтому сегодня этой организации, чтобы уйти от характеристики «неправильные пчелы», надо сесть за стол переговоров, обсудить методологию оценки выборов, принять взвешенные решения и применять эту методологию для всех стран без исключения, независимо от того, Беларусь это или Великобритания, США или Германия, Казахстан, Узбекистан или Молдова. Надо четко выработать подходы. Но, к сожалению, пока этого нет, — заявил глава ЦИК Беларуси.