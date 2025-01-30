«Я долго думал и наконец понял, что это неправильные пчелы». Глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко оценил заявления ОБСЕ фразой из известного мультфильма

Глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко в интервью телеканалу ОНТ оценил слова ОБСЕ по выборам, вспомнив Винни-Пуха.
— Я бы привел фразу из знаменитого мультфильма про Винни-Пуха: «Я долго думал и наконец понял, что это неправильные пчелы», — прокомментировал глава ЦИК Беларуси.
Карпенко обратил внимание на то, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ никто не наделял исключительностью оценки выборов в каких-либо странах. Он не согласился с заявлением о том, что Беларусь якобы лишилась независимой оценки:
По словам председателя ЦИК, белорусской стороне могут сказать, что в Европе истинная демократия, отличная от Беларуси.
— Но тогда возникает вопрос: а кто вас уполномочил давать такие оценки? Может быть, принимались решения на уровне глав государств, они ратифицировались национальными парламентами? Ничего же подобного не было. И чем они руководствуются в этих оценках? — поинтересовался Игорь Карпенко.
Вместе с тем он уточнил, что в рамках СНГ есть Конвенция о стандартах демократических выборов и ее придерживаются в Беларуси. Глава ведомства отметил, что указанный документ не просто был подписан главами государств — ратифицирован национальными парламентами стран. Это значит, что Конвенция приобрела силу законодательного акта, международного договора, который применяется и при оценке выборов, и при оценке избирательного законодательства.
— Когда мы его корректируем, мы соотносим эти вещи и анализируем.
Карпенко добавил, что на Западе пользуются исключительно теми методичками, которые были написаны для каждой страны, причем разными.
— Поэтому сегодня этой организации, чтобы уйти от характеристики «неправильные пчелы», надо сесть за стол переговоров, обсудить методологию оценки выборов, принять взвешенные решения и применять эту методологию для всех стран без исключения, независимо от того, Беларусь это или Великобритания, США или Германия, Казахстан, Узбекистан или Молдова. Надо четко выработать подходы. Но, к сожалению, пока этого нет, — заявил глава ЦИК Беларуси.
Ранее глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко отреагировал на персональные санкции Великобритании: «Это высочайшая оценка деятельности ЦИК».
Кроме того, министр иностранных дел сказал о сигналах Запада в выстраивании отношений с Беларусью.
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