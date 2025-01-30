Глава ЦИК Карпенко сравнил досрочное голосование в Беларуси и в США

Он сообщил, что эксперты, которые были в Беларуси (в качестве примера он привел разговор с главой ЦИК Зимбабве) говорят о том, что им данная тема является очень интересной. По словам председателя Центральной избирательной комиссии, тема досрочного голосования также обсуждалась с кенийцами, с Панафриканским парламентом.