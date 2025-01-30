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Глава ЦИК Карпенко сравнил досрочное голосование в Беларуси и в США

Глава ЦИК Беларуси Карпенко заявил, что досрочное голосование используется по всему миру.

Источник: Комсомольская правда

Глава Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко в эфире телеканала ОНТ сравнил досрочное голосование в Беларуси и в США.

— Вопрос задают: как это у вас пять дней досрочное голосование? А как, например, в некоторых штатах США, когда за 50 дней начинается досрочное голосование? И ничего, все нормально, — отметил Игорь Карпенко.

Он сообщил, что эксперты, которые были в Беларуси (в качестве примера он привел разговор с главой ЦИК Зимбабве) говорят о том, что им данная тема является очень интересной. По словам председателя Центральной избирательной комиссии, тема досрочного голосования также обсуждалась с кенийцами, с Панафриканским парламентом.

— Они говорят: мы за один день не успеваем предоставить возможность всем проголосовать. А вот эта система досрочного голосования расширяет возможности граждан для голосования.

Карпенко акцентировал внимание на то, что не нужно упрекать Беларусь в том, что есть досрочное голосования. Он уточнил, что оно активно используется по всему миру.

— Это не наше ноу-хау избирательного законодательства. Мы изучаем опыт всех, анализируем и, естественно, имплементируем в свое законодательство.

Ранее глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко оценил заявления ОБСЕ фразой из известного мультфильма: «Я долго думал и наконец понял, что это неправильные пчелы».

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко назвал непростой ситуацию на государственной границе Беларуси.

Кроме того, глава государства подписал указ о повышении тарифов на коммунальные услуги в Беларуси.