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Сын Трампа предложил открыть Алькатрас для нелегальных мигрантов

Старший сын президента США Дональда Трампа поддержал идею снова открыть тюрьму Алькатрас. Об этом он написал 30 декабря в своем аккаунте в соцсети Х (бывш. Twitter).

Источник: Reuters

Так Трамп-младший прокомментировал новостной пост пользователя соцсети, в котором утверждалось, что Трамп подпишет указ о подготовке до 30 тыс. мест в тюрьме Гуантанамо для преступников из числа нелегальных мигрантов.

«Отличная идея. Может, нам еще стоит снова открыть Алькатрас?» — написал он.

До этого, 28 января, газета The New York Post сообщила о начале в Нью-Йорке первых масштабных рейдов против мигрантов. Уточнялось, что целью арестов были мигранты, подозреваемые в совершении тяжких преступлений. Тогда же стало известно, что иммиграционная служба США произвела около 1,2 тыс. арестов за один день, а почти половина задержанных не имеет судимостей.

Прежде, 20 января, сразу после инаугурации, Трамп подписал более 200 новых указов. Среди них введение чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Кроме того, американский президент неоднократно заявлял, что собирается отменить предоставление американского гражданства по праву рождения.