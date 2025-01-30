Глава ЦИК Карпенко оценил решение Украины не признавать выборы в Беларуси

— Для меня это не ново, правда, я не читал это заявление. Я помню, как ЦИК Украины заявил, что Беларусь не провела ни одних легитимных выборов за свое суверенное развитие. На что мы фактически ответили: а что было в 2004 году, когда на Украине избрали президента только в третьем туре, который не предусмотрен ни конституцией, ни избирательным законодательством Украины? — заявил глава ЦИК.