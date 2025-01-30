Глава ЦИК Карпенко оценил решение Украины не признавать выборы в Беларуси

Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко в интервью ОНТ оценил решение Украины не признавать выборы в Беларуси.
В эфире телеканала напомнили о том, что до начала выборов президента Беларуси, Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением, что не признает результаты электоральной кампании.
— Для меня это не ново, правда, я не читал это заявление. Я помню, как ЦИК Украины заявил, что Беларусь не провела ни одних легитимных выборов за свое суверенное развитие. На что мы фактически ответили: а что было в 2004 году, когда на Украине избрали президента только в третьем туре, который не предусмотрен ни конституцией, ни избирательным законодательством Украины? — заявил глава ЦИК.
Вместе с тем Игорь Карпенко сообщил, что Центральная избирательная комиссия Украины не так давно пыталась инициировать вопрос, связанный с исключением Беларуси и России из Всемирной ассоциации избирательных органов. Он обратил внимание на то, что украинская сторона попыталась привнести политику в указанную авторитетную организацию, давая оценки.
— Но мы не давали оценки, во всяком случае ЦИК Беларуси не давал оценки, что там происходило на Украине. По крайней мере первыми не начинали это делать.
Карпенко обратил внимание на то, что есть много вопросов по легитимности нынешней украинской президентской власти, полномочия которой истекли в мае 2024 года.
— Уже даже в Европе об этом говорят, и даже в США. Но это их внутреннее дело. Вы знаете, что Беларусь всегда относилась уважительно к суверенитету других государств, — подчеркнул председатель ЦИК.
Ранее глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко оценил заявления ОБСЕ фразой из известного мультфильма: «Я долго думал и наконец понял, что это неправильные пчелы».
Кроме того, Карпенко сравнил досрочное голосование в Беларуси и в США.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко назвал непростой ситуацию на государственной границе Беларуси.
А еще глава государства прокомментировал огромные очереди на границе с ЕС.