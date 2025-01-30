Трамп назвал возможную причину авиакатастрофы в Вашингтоне

Позже выяснилось, что на борту гражданского Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines было 64 человека, в том числе четверо членов экипажа. В боевом вертолете Black Hawk находились трое военнослужащих. По словам Трампа, причина авиакатастрофы в Вашингтоне до сих пор неизвестна, но Белый дом во всем разберется.